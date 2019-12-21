Мартин Хельме не хочет вводить важный налог, опасаясь конфликта с США

"В коалиционном соглашении сказано, что новых налогов не будет. В случае с цифровым налогом вопрос в том, можем и хотим ли мы его ввести. Две партии в этой коалиции против введения такого налога", — сказал министр финансов Мартин Хельме (EKRE) в интервью новостному порталу ERR.

Против новых налогов в коалиции выступают EKRE и "Отечество".

Кроме того, Эстония не хотела бы вводить цифровой налог еще и потому, что он затронет крупные американские предприятия, а нынешнее правительство США выступает против такого налогообложения, и оно стало бы причиной напряженности в отношениях между США и Эстонией.