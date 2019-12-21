Мартин Хельме не хочет вводить важный налог, опасаясь конфликта с США

Эстония в ближайшее время не будет облагать налогом крупные международные цифровые предприятия, так не хочет вводить новые налоги и конфликтовать с США.
"В коалиционном соглашении сказано, что новых налогов не будет. В случае с цифровым налогом вопрос в том, можем и хотим ли мы его ввести. Две партии в этой коалиции против введения такого налога", — сказал министр финансов Мартин Хельме (EKRE) в интервью новостному порталу ERR.
Против новых налогов в коалиции выступают EKRE и "Отечество".
Кроме того, Эстония не хотела бы вводить цифровой налог еще и потому, что он затронет крупные американские предприятия, а нынешнее правительство США выступает против такого налогообложения, и оно стало бы причиной напряженности в отношениях между США и Эстонией.
Министры финансов Европейского союза не смогли договориться о едином подходе к таким крупным цифровым предприятиям как, например, Google, Apple, Facebook и Amazon, которые хоть и получают доход в большинстве стран мира, но налоги в них, как правило, не платят. В связи с этим некоторые страны ЕС заявили, что собираются сами ввести налог для таких концернов.
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