Мартин Хельме: налоговое ущемление предновогодних рожениц прекратится

"Сегодня полученная в конце года компенсация по беременности и родам увеличивают доходы женщины на несколько месячных зарплат, что в свою очередь сокращает долю необлагаемого налогом дохода. Такая ситуация в конце года по отношению к роженицам несправедлива, и это в срочном порядке будет исправлено", — сказал Хельме.

В результате законодательных изменений у людей, получающих компенсации по рождению ребенка или сокращению в последнем квартале года, будет возможность перенести налогообложение части этого вида дохода на следующий год.

К примеру, если человек получает в декабре компенсацию по сокращению в размере двухмесячной зарплаты, он сможет сумму за один месяц в смысле налогообложения перенести на следующий год. То же самое будет действовать и в случае компенсации в связи с родами. Новый порядок позволит облагать налогом эти два вида компенсаций как бы с разбивкой по месяцам.

В последнем квартале 2018 года в Эстонии было 2204 получателей компенсации по беременности и родам. Средней размер компенсации, выплаченной Больничной кассой в 2018 году за 140 дней, был 5518 евро.

Изменение будет иметь обратную силу и применяться с 1 января 2018 года.