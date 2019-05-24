Мартин Хельме хочет снизить и акцизы на топливо

По его словам, соответствующий анализ должен быть готов к осени.

”Коалиция договорилась о снижении акцизов в более широком смысле. Не только акцизов на алкоголь, но и акцизов на электричество и газ. Есть желание снизить акцизы и на топливо. Одна из целей — обуздание приграничной торговли, вторая — увеличение покупательской способности народа и конкурентоспособности предприятий на внешних рынках”, — сказал Хельме и добавил, что если влияние алкогольных акцизов достаточно изучено, то в случае с бензином нужно проделать более тщательную предварительную работу.