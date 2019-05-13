13.05.2019, 14:07

Мартин Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже с июля

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rus.delfi.ee
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EKRE tutvustas minstrikandidaate
EKRE tutvustas minstrikandidaateFoto: Jaanus Lensment

Министр финансов Мартин Хельме сказал в воскресенье в радиопередаче "Räägime asjast”, что алкогольный акциз следует снизить уже с 1 июля этого года.

Он отметил, что если отложить снижение до следующего года, то Эстония из-за приграничной торговли потеряет за это время десятки миллионов евро. ”Мое абсолютно непоколебимое желание — чтобы алкогольный акциз был снижен”, — заявил Хельме.

Он отметил, что у коалиции имеется договоренность о том, что акциз будет снижен. ”Для этого Рийгикогу должен провести оперативную работу”, — добавил он и сказал, что само по себе подготовить законопроект не сложно, но сложно добиться согласия от всех участников коалиции.

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