Мартин Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже с июля

Он отметил, что если отложить снижение до следующего года, то Эстония из-за приграничной торговли потеряет за это время десятки миллионов евро. ”Мое абсолютно непоколебимое желание — чтобы алкогольный акциз был снижен”, — заявил Хельме.

Он отметил, что у коалиции имеется договоренность о том, что акциз будет снижен. ”Для этого Рийгикогу должен провести оперативную работу”, — добавил он и сказал, что само по себе подготовить законопроект не сложно, но сложно добиться согласия от всех участников коалиции.