Мартин Хельме: Эстония стала социалистическим государством

”Падение было не таким сильным, как мы ожидали, но 2021 год нормальным годом все-таки не будет”, — отметил он.

Хельме сказал, что государство очень щедро обеспечивает социальные гарантии людям, потерявшим работу. ”Эстония стала социалистическим государством, ничего не поделаешь. Наши пособия по безработице такие, что, если человека сокращают, то у него есть возможность полгода спокойно подумать, что делать дальше”, — заявил министр.

Также Хельме отметил, что в Эстонии не хватает государственного инвестиционного банка. По его словам, Эстония — единственная страна в Европе, где такого банка нет, в связи с чем практически нет и конкуренции. ”Проценты для эстонских потребителей выше, чем для скандинавов”, — отметил он.