Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве

Конечно, придется препираться. Я вообще для этого самый подходящий человек! Если Евросоюз придумал правила, которые препятствуют нашему развитию, то мы должны пойти и сказать, что хотим изменить эти правила. Конечно, они посмотрят на нас стеклянными глазами и скажут, что это невозможно. Но это не значит, что мы сразу должны сдаться.

По мнению Хельме, в накоплении резервов и их ”сжигании с отрицательным интрессом” нет никакого смысла. Конечно, минимальный буфер должен иметься, но держать резерв переполненным глупо. ”Десятки миллионов, которые просто сгорят! Так мы просто выведем деньги из оборота. Они будут простаивать и потеряют свою ценность”.

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В пенсионной ступени, получается, тоже нет смысла?

Конечно, можно тешить себя мыслью, что если ты в течение 40 лет делал взносы, то в будущем будешь получать пенсию на 50 евро больше. В то же время я думаю, что тех людей, которые перебросили бы свои деньги на инвестиционный счет, не много. И тогда будет возможность забрать эти деньги. Это не означает, что утром после кабака ты заклянешь в пустой кошелек и заберешь свои пенсионные деньги. Там будет несколько фильтров и мы сделаем систему более сложной, чтобы она не позволяла принятия эмоциональных решений”.

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Недавно вы в своей радиопередаче сравнили иностранную рабочую силу с беженцами, риторически спросив: как это у нас нет беженцев, у нас ведь 20 000 украинцев? Зачем вы это делаете?

Ну это же иммиграция. Может, действительно, проскочило слово беженец, но мы всегда говорили об иммиграции, как легальной, так и нелегальной. И последняя в Эстонии была взрывоподобна. Сильнее, чем перед распадом СССР во временя Карла Вайно! Если мы ничего не предпримем, то как нация окажемся в меньшинстве на собственной родине уже через несколько лет.

Предпринимателям не хватает рабочей силы. Если у них не получится найти работника с эстонским паспортом, то они должны остановить работу на стройплощадках?

Прибыль предпринимателя не может стоять выше общественных интересов. И по сути я не соглашусь с тем предпринимателем, который говорит, что ему не найти работников. Следовательно, его бизнес-модель не верная, так как он ищет дешевого работника. Если эстонец не идет на стройку за среднюю зарплату, то ты должен платить больше! Если мы будем контролировать тему временной и арендной рабочей силы и по сути лишим предприятия возможности использовать рабский труд, то они будут вынуждены отыскать тех работающих в Финляндии эстонцев и предложить достойную зарплату, которая и вернет их обратно. И почему только из Финляндии? У нас в ЕС свободное передвижение рабочей силы. В Испании уровень безработицы очень высокий, но оттуда никто не привозит нам не владеющих языком людей на стройплощадку. Пожалуйста, нанимайте себе работников на едином европейском рынке, но привозить их десятками тысяч из разных третьих стран неприемлемо.

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В случае с Украиной мы не можем закрывать глаза на тот факт, что многие из них — русские из Восточной Украины, русскоязычное общество. У нас здесь и так очень много русскоязычных, и если мы продолжим завозить их, то как эстонцы скоро окажемся в меньшинстве. Это — не окей, и меня не интересует, что вести бизнес по-другому не получается!