09.04.2019, 10:50

Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве

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Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
EST 12
Мартин Хельме: если мы продолжим завозить украинцев, то скоро окажемся в меньшинстве
Tulevane rahandusminister Martin HelmeMadis Veltman

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в интервью Ärieht, что государство не должно накапливать много резервов и что завоз рабочей силы из Украины может в скором времени оставить эстонцев в меньшинстве.

Журналист отметил, что новое правительство хочет взять кредит, но если бюджет не находится в равновесии, то кредит брать нельзя. ”Мне постоянно об этом говорят, да. И мне бы хотелось самому перечитать эти правила, — ответил на это Хельме. — Но я считаю это полным абсурдом. Европейский союз” и другие страны-участницы, которые построили свои государства на кредитные деньги и по уши погрязли в займах, будут нам теперь говорить, что нам нельзя. Нам необходимо в ускоренном темпе запустить нашу экономику, нарастить дополнительную ценность. И вообще, бюджет у нас в порядке”.

По словам Хельме, сумма займа могла бы составить в общей сложности 2 млрд евро в течение десяти лет. ”И кредит — это более общий термин. Мы можем рассмотреть и возможность государственных долговых расписок или строительства Сааремааского моста, например, при помощи PPP-проекта (государственный проект с привлечением частного капитала — прим.ред.), когда предприниматель строит сам, а государство позже постепенно выкупает. PPP, например, вообще не касается структурного равновесия”.

Что будет, если вы не достигните структурного равновесия и Еврокомиссиия начнет расследование и вам придется с ней препираться?

Конечно, придется препираться. Я вообще для этого самый подходящий человек! Если Евросоюз придумал правила, которые препятствуют нашему развитию, то мы должны пойти и сказать, что хотим изменить эти правила. Конечно, они посмотрят на нас стеклянными глазами и скажут, что это невозможно. Но это не значит, что мы сразу должны сдаться.
По мнению Хельме, в накоплении резервов и их ”сжигании с отрицательным интрессом” нет никакого смысла. Конечно, минимальный буфер должен иметься, но держать резерв переполненным глупо. ”Десятки миллионов, которые просто сгорят! Так мы просто выведем деньги из оборота. Они будут простаивать и потеряют свою ценность”.

[…]

В пенсионной ступени, получается, тоже нет смысла?

Конечно, можно тешить себя мыслью, что если ты в течение 40 лет делал взносы, то в будущем будешь получать пенсию на 50 евро больше. В то же время я думаю, что тех людей, которые перебросили бы свои деньги на инвестиционный счет, не много. И тогда будет возможность забрать эти деньги. Это не означает, что утром после кабака ты заклянешь в пустой кошелек и заберешь свои пенсионные деньги. Там будет несколько фильтров и мы сделаем систему более сложной, чтобы она не позволяла принятия эмоциональных решений”.

[…]

Недавно вы в своей радиопередаче сравнили иностранную рабочую силу с беженцами, риторически спросив: как это у нас нет беженцев, у нас ведь 20 000 украинцев? Зачем вы это делаете?

Ну это же иммиграция. Может, действительно, проскочило слово беженец, но мы всегда говорили об иммиграции, как легальной, так и нелегальной. И последняя в Эстонии была взрывоподобна. Сильнее, чем перед распадом СССР во временя Карла Вайно! Если мы ничего не предпримем, то как нация окажемся в меньшинстве на собственной родине уже через несколько лет.

Предпринимателям не хватает рабочей силы. Если у них не получится найти работника с эстонским паспортом, то они должны остановить работу на стройплощадках?

ТОП

Прибыль предпринимателя не может стоять выше общественных интересов. И по сути я не соглашусь с тем предпринимателем, который говорит, что ему не найти работников. Следовательно, его бизнес-модель не верная, так как он ищет дешевого работника. Если эстонец не идет на стройку за среднюю зарплату, то ты должен платить больше! Если мы будем контролировать тему временной и арендной рабочей силы и по сути лишим предприятия возможности использовать рабский труд, то они будут вынуждены отыскать тех работающих в Финляндии эстонцев и предложить достойную зарплату, которая и вернет их обратно. И почему только из Финляндии? У нас в ЕС свободное передвижение рабочей силы. В Испании уровень безработицы очень высокий, но оттуда никто не привозит нам не владеющих языком людей на стройплощадку. Пожалуйста, нанимайте себе работников на едином европейском рынке, но привозить их десятками тысяч из разных третьих стран неприемлемо.

[…]

В случае с Украиной мы не можем закрывать глаза на тот факт, что многие из них — русские из Восточной Украины, русскоязычное общество. У нас здесь и так очень много русскоязычных, и если мы продолжим завозить их, то как эстонцы скоро окажемся в меньшинстве. Это — не окей, и меня не интересует, что вести бизнес по-другому не получается!

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