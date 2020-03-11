Мартин Хельме: экономический кризис уже наступил

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", — передает RusERR слова Хельме, сказанные во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель. Первый вывод — такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", — сказал Хельме.

По его словам, западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", — пояснил министр финансов.

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