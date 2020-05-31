Мартин Хельме: беспокойство производителей клубники из-за нехватки рабочей силы не согласуется с их отчетами за хозяйственный год

В этот четверг Хельме высказал подозрение, что производители клубники не платят государству налоги в соответствии с требованиями, и просит Налогово-таможенный департамент (MTA) расследовать дело. Заявление министра получило бурный отклик как от других политиков, так и от самих производителей клубники, которые отвергли обвинение.

Сегодня министр финансов сказал в радиопередаче Хельме "Räägime asjast", что сегодняшнее большое беспокойство производителей клубники из-за нехватки рабочей силы не согласуется с их отчетами за хозяйственный год. "Ходят целыми неделями, бьют себя в грудь и говорят, что неоткуда взять человека с зарплатой в 1500 евро. Человека с какой зарплатой в 1500 евро? Отчет показывает, что в прошлом году было три человека с минимальной зарплатой на счету", — сказал Хельме.

"Здесь явно нарушен закон, или вы сейчас блефуете со своей огромной потребностью в рабочей силе. Разницы ведь нет, какое из двух — лжец ты в любом случае", — добавил он.

По оценке Хельме, из-за этих противоречий ясно, что в секторе высокий риск зарплаты в конверте, и MTA обоснованно начать расследовать дело. Также участвовавший в передаче Март Хельме сказал, что под их подозрение попали только те производители клубники, которые используют иностранную рабочую силу и, по его словам, сейчас наняли пиар-фирмы, чтобы вести лоббистскую работу от своего имени.

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