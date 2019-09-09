Март Хельме: трудовые мигранты с Украины создают в Эстонии проблему

Лидер EKRE пояснил свою позицию: "Приезжие с Украины — не наши люди. Это экономические мигранты, которые хотят получить в Эстонии более выгодные условия и более высокий, чем на Украине, заработок. Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым, они создают давление на местные заработки в целом".

Хельме обратил внимание на тот факт, что количество мигрантов с Восточной Европы исчисляется в Эстонии уже десятками тысяч людей. "И хотя поначалу большинство людей приезжают поработать в Эстонии временно, впоследствии многие из них предпочитают поселиться здесь надолго. Цифры говорят о том, что процент эстонцев снизился в течение пары последних лет именно по причине миграции из Восточной Европы", — отметил министр.

Второй выпуск нового телешоу "Своя правда" с Еленой Хангой и Еленой Повериной выйдет в эфир в понедельник, 9 сентября, в 20:25 на канале ETV+. Тема передачи: "Понаехали!".