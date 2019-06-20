Март Хельме о снижении алкогольных акцизов: Латвия поступает разумно

Сегодня министр внутренних дел Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что Латвия, намереваясь снизить с 1 июля акцизы на алкоголь, поступает разумно. Разумнее, чем предыдущие эстонские правительства.
Хельме сказал, что утверждения, будто нынешнее правительство попало со снижением акцизов впросак, не соответствуют действительности и на самом деле наши поступления увеличатся. Также мы вернем себе алкотуристов.
По словам министра, никакой катастрофы для Эстонии из-за ответного шага Латвии не последует. По его мнению, ”это не станет основанием для массовой приграничной торговли и алкотуризма”.
”Налоговые поступления в результате снижения нами акциза увеличатся”, — заверил Хельме.
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Россиянка, вернувшаяся из США в Россию: В Америке живут в грязи
Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра