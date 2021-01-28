Март Хельме: новая коалиция наверняка повысит налоги

"Новая коалиция наверняка повысит налоги, чтобы сбалансировать бюджет. И я хочу посмотреть, как они будут решать проблемы, которые возникнут в Ида-Вирумаа, — когда они начнут там закрывать промышленность и электростанции. Ведь примерно 10 000 человек могут потерять работу", — передает RusERR слова Марта Хельме, сказанные в передаче "Кто кого?".

При этом, по мнению Марта Хельме, нынешнее состояние госбюджета не плохое, как утверждают представители Партии реформ: "Самые крупные траты из резерва бюджета происходили во время правительства реформистов, Таави Рыйваса. А предыдущий министр финансов — Мартин Хельме — как раз договорился о европейском займе на 5 млрд евро. То есть мы оставили новому правительству огромное количество потенциальных денег. Новое правительство может 4-6 месяцев мчаться по рельсам, которые им проложило предыдущее правительство. Поедут с ветерком, желаю удачи".

По мнению Хельме, замену правительства произвели специально, с одной целью — отменить референдум о браке, и дело не в коррупционном скандале.

"Новая коалиция заявляет, что у нас серьезный кризис, которым надо срочно заниматься — и при этом набирает в правительство некомпетентных людей без опыта руководства. Они не то, что учреждениями не руководили, они даже группами людей не руководили. И вдруг они будут управлять государством, — отметил вице-председатель EKRE, напоследок процитировав российского баснописца Ивана Крылова. — А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".