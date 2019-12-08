08.12.2019, 19:50

"Маркер доверия": Украина договорилась с МВФ о кредите на 5,5 млрд долларов

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"Маркер доверия": Украина договорилась с МВФ о кредите на 5,5 млрд долларов
Foto: REUTERS/SCANPIX

МВФ предоставит Украине трехлетний кредит на $5,5 млрд — об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой. Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что поддержка со стороны международных партнеров — маркер доверия к Украине. Одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования Украины — разрешение на покупку сельскохозяйственных земель иностранцами.

Международный валютный фонд предоставит Украине трехлетний кредит на четыре миллиарда специальных прав заимствования (SDR) (около $5,5 млрд) в рамках новой программы сотрудничества — сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом стало известно после телефонного разговора украинского лидера с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Главным фактором, способствующим углублению работы фонда с Киевом, стали проведенные правительством премьер-министра Алексея Гончарука реформы.

В ходе беседы стороны достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества. Целями этой программы являются ускорение экономического роста, борьба с коррупцией и рост благосостояния каждого отдельного гражданина Украины.

”Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжаем реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния”, — пояснил Зеленский.

Глава украинского кабмина со своей стороны подчеркнул, что деньги, которые в последнее время сумел привлечь Киев из-за рубежа, стали значительно дешевле, это он объяснил повысившимся уровнем доверия к украинской власти.

”Символично, что Staff Level Agreement по новой программе поддержки МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты”, — сказал Гончарук.

Стоит отметить, что одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования Украины — проведение земельной реформы, о которой еще в начале августа сообщил Зеленский. Он объявил об этом, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Раде. В начале сентября он призвал парламент отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года на продажу сельскохозяйственных земель.

В парламенте предыдущего созыва не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу, поскольку некоторые фракции выступали против открытия рынка земли. Они опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин выразил уверенность, что открытие рынка земли на Украине приведет к тому, что иностранцы ”все скупят”, хотя на самом деле этот документ должен защищать права украинских граждан. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что после этого страну примут в НАТО, но высказался об этом без особого восторга.

”Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь”, — заявил депутат.

Он обратил внимание, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии в свое время привело к снижению там промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы.

Депутат от партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Вадим Рабинович заявил, что это решение Рады по принятию закона ”продало Украину на глазах у всей страны”. В то же время глава партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко незадолго до голосования по законопроекту сказала, что, если его примут, то это будет одна из главных трагедий в истории государства.

”Дорогие коллеги, я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю как одна из самых трагических недель <…>. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад”, — обратилась она к депутатам, отметив, что из-за отмены моратория на продажу земель, Украина может потерять 72% территорий, которая будет ”распродана с молотка”.

При этом, украинский кабмин признал устаревшими предельные тарифы на отопление и горячую воду в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины. До этого с просьбой отменить предельные тарифы обратилась к премьер-министру страны Ассоциация городов Украины.

Как подчеркивает ведомство, введение предельных тарифов на отопление и горячую воду также противоречит требованиям МВФ. В кабмине заявили, что отмена постановления обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, а также сделает невозможным отключение газа в украинских городах из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

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