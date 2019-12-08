"Маркер доверия": Украина договорилась с МВФ о кредите на 5,5 млрд долларов

”Символично, что Staff Level Agreement по новой программе поддержки МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты”, — сказал Гончарук.

Стоит отметить, что одно из основных требований МВФ для продолжения кредитования Украины — проведение земельной реформы, о которой еще в начале августа сообщил Зеленский. Он объявил об этом, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Раде. В начале сентября он призвал парламент отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года на продажу сельскохозяйственных земель.

В парламенте предыдущего созыва не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу, поскольку некоторые фракции выступали против открытия рынка земли. Они опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин выразил уверенность, что открытие рынка земли на Украине приведет к тому, что иностранцы ”все скупят”, хотя на самом деле этот документ должен защищать права украинских граждан. В эфире телеканала NewsOne он рассказал, что после этого страну примут в НАТО, но высказался об этом без особого восторга.

”Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь”, — заявил депутат.

Он обратил внимание, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии в свое время привело к снижению там промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы.

Депутат от партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Вадим Рабинович заявил, что это решение Рады по принятию закона ”продало Украину на глазах у всей страны”. В то же время глава партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко незадолго до голосования по законопроекту сказала, что, если его примут, то это будет одна из главных трагедий в истории государства.