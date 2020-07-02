Мария Юферева-Скуратовски: государство остановило выплаты во II пенсионную ступень. Что нужно знать работнику?

Если совсем просто, когда государство временно приостанавливает выплаты во вторую пенсионную ступень, то у человека есть выбор, продолжать ли делать платежи и получить компенсацию от государства в течение нескольких лет, или отказаться от осуществления платежей.

Далее несколько важных дат, на которые надо обратить внимание:

1. 01.07.2020-31.08.2021 - Государственные взносы во вторую пенсионную ступень (4%) из социального налога приостановлены, за исключением людей, родившихся в 1942-1960 *.

2. 01.10.2020-31.10.2020 - Подача заявления на отказ от уплаты если вы решили не платить 2% из вашей зарплаты. Выплата в размере 2% прекратится с 1.12.2020 и до 31.08.2021. Заявление нужно подать в Пенсионный центр или в банк.

3. с 01.11.2020 - Работодатель контролирует приостановление или возобновление накопительных пенсионных взносов своих работников.

4. 01.12.2020-31.08.2021 – Если было подано заявление, то выплата в размере 2% от заработной платы в накопительную пенсию, не может взыматься с работника . Если заявление не подано, выплата 2% в накопительную пенсию будет автоматически продолжаться, как обычно, из зарплаты работника.

5. С 01.01.2023 - Возмещение платежей. Для тех, кто продолжал делать взносы в размере 2%, государством будет введено дополнительное к 4% возмещение платежей. Возмещение будет определяться исходя из того, какую сумму каждый человек в промежутке 01.07.2020 - 31.08.2021 внёс в пенсионный фонд.

* Государство не приостанавливает выплаты людям, родившимся между 1942 и 1960 годами. Для них взносы со стороны государства будет продолжаться после 1 июля 2020 года, то есть они будут продолжаться в обычном режиме. Они могут приостановить платежи 2% во вторую ступень сами, но тогда прекратится и выплата 4% со стороны государства, если они подадут заявление об отказе уплаты в октябре 2020 года.

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