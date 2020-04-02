Маргус Линнамяэ подаст на государство в суд, другие сети аптек пока думают

На этом фоне EuroApteek сообщила, что она иск о возмещении ущерба против государства выдвигать не будет, проинформировали в четверг утренние новости ETV+.

В то же время компания Pharma Holding, владеющая сетью аптек Südameapteek, и фирма Tamro, которой принадлежит сеть аптек Benu, взвешивают такую возможность.

"Наша фирма в настоящее время работает над завершением реформы, и решение о том, подавать иск о возмещении ущерба или нет, еще не принято, но конечно, эти дискуссии все еще продолжаются", — сказала директор по розничной торговле BENU Apteek Кайди Келт.