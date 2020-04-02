Маргус Линнамяэ подаст на государство в суд, другие сети аптек пока думают
Крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ, бесплатно передавший провизорам сеть своих аптек под брендом Apotheka, готовит финансовый иск против государства, поскольку после вступившей 1 апреля в силу аптечной реформы оптовые фармацевтические компании больше не могут владеть аптеками.
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