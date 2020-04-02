02.04.2020, 10:03

Маргус Линнамяэ подаст на государство в суд, другие сети аптек пока думают

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Apotheka apteek Balti jaama turul
Apotheka apteek Balti jaama turulFoto: Hendrik Osula

Крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ, бесплатно передавший провизорам сеть своих аптек под брендом Apotheka, готовит финансовый иск против государства, поскольку после вступившей 1 апреля в силу аптечной реформы оптовые фармацевтические компании больше не могут владеть аптеками.

На этом фоне EuroApteek сообщила, что она иск о возмещении ущерба против государства выдвигать не будет, проинформировали в четверг утренние новости ETV+.

В то же время компания Pharma Holding, владеющая сетью аптек Südameapteek, и фирма Tamro, которой принадлежит сеть аптек Benu, взвешивают такую возможность.

"Наша фирма в настоящее время работает над завершением реформы, и решение о том, подавать иск о возмещении ущерба или нет, еще не принято, но конечно, эти дискуссии все еще продолжаются", — сказала директор по розничной торговле BENU Apteek Кайди Келт.

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