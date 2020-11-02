Марье Йозинг: мы из этого кризиса так просто не выйдем. Скоро станет еще хуже

Она отметила, что экономисты, занимающиеся составлением прогнозов, ранее не сталкивались с подобной ситуацией. ”Нет факторов, на основании которых составлять модели. Не все зависит от уровня риска финансового учреждения, долгового бремени или проблем в сфере торговли. Речь идет о медицинской проблеме, о которой у нас пока нет информации. Заражает ли вирус повторно? Вырабатываются ли антитела? Насколько сильной будет новая волна? Все прогнозы сейчас имеют вероятность 50:50. Можно предсказать что угодно, но если все сбудется, это будет лишь совпадением", — сказала Йозинг.

”Кроме того, это мировая проблема. Вы можете делать что-то, но если ваш партнер по экспорту в Италии или Испании закроется, то вы будете бессильны. Самая большая проблема для предпринимателей сегодня — неопределенность. Они не могут строить долгосрочных планов, прогнозировать спрос. Если бы мы четко знали, что придет новая волна и к январю пройдет, то ситуация была бы другой. Неопределенность сохранится еще год-полтора точно”.

Йозинг отметила, что даже если ситуацию удастся взять под медицинский контроль (например, с помощью вакцины), то сознание людей будет уже изменено: ”Мы не знаем, когда люди снова начнут доверять путешествиям. Мы видели, как крушение парома ”Эстония” повлияло на привычки шведов. Старшее поколение может вообще на долгие года отказаться от путешествий”.

Она отметила, что государство не может помогать вечно. Всяческие пособия бизнесу являются краткосрочной мерой, которая в длительной перспективе не работает. Оставшимся без работы людям, по ее словам, не стоит сидеть и ждать, когда появится возможность вернуться в свою сферу, а надо идти и пробовать себя в других отраслях.

Для того, чтобы экономика была дееспособной, необходимо ее разнообразия. ”Эстония, скорее всего, никогда не сможет себе позволить быть страной одной экономической отрасти”, — сказала Йозинг.

Говоря о ближайших прогнозах, эксперт сказала, что в скором времени ситуация усугубится. ”Зимой станет хуже. Компенсация зарплат отложила принятие решений о сокращении, и они неизбежны. Сокращенные получат помощь от Кассы по безработице, но есть люди, которым на пособие по безработице надеяться не приходится. Много теневой экономики и работающих неофициально людей, которые также пострадают от снижения спроса. Консультанты по долгам тоже признают, что стало больше людей, берущих быстрые кредиты или пытающихся помочь себе при помощи других неправильных приемов. Так просто мы этот кризис не преодолеем, как это кажется сейчас. Ситуация ухудшится”, — заявила Йозниг, но добавила, что ”у Кассы по безработице есть резервы, да и социальная система Эстонии, к счастью, совсем в беде никого не оставит”.