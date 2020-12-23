Manpower: привлекательность Эстонии как страны для ведения бизнеса снизилась

Анализировали качествo и доступность квалифицированной рабочей силы на рынке труда (включая уровень образования и языковых навыков), экономическую эффективность (включая уровень заработной платы), законодательную базу (включая уровень бюрократии) и производительность. Исследование оценивает ситуацию на рынке труда с точки зрения работодателя, а не работника, и помогает предприятиям решить, где легче вести бизнес.

Согласно анализу 2020 года, в тройку лидеров входят США, Новая Зеландия и Канада, а среди стран Европы первое место занимает Ирландия. Всего в первой десятке пять европейских стран: Ирландия, Великобритания, Голландия, Швеция и Дания. В конце рейтинга находятся Никарагуа, Боливия и Венесуэла.

”Высокий рейтинг Эстонии оправдан умом и трудолюбием жителей страны, — отметил исполнительный директор рекрутинговой компании Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. — Наши люди образованы, знают языки, прилежны и амбициозны. Снижения же позиций следовало ожидать, поскольку, с одной стороны, наши работники становятся всё дороже, с другой стороны, мы способны, но недостаточно по сравнению с Азией или Северной Америкой. В-третьих, нам не хватает квалифицированной рабочей силы, а в-четвертых, регулирование рынка труда и законодательство с каждым годом устаревают все больше”.

США, Сингапур и Швейцария лидируют в мире по доступности профессиональных работников, Филиппины, Хорватия и Марокко являются наиболее экономически эффективными, Сингапур, США и Израиль возглавляют рейтинг производительности, а Ирландия, Финляндия и Новая Зеландия считаются странами с наиболее благоприятными законодательством и бюрократией.

Manpower Employment Outlook Survey — это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup — это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 16 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.