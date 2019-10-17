Мама говорила "учись на программиста": самая большая средняя зарплата в ИТ-секторе — свыше 8000 евро

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Microsofti kontor Foto: Priit Simson

Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".