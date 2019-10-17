17.10.2019, 12:31
Мама говорила "учись на программиста": самая большая средняя зарплата в ИТ-секторе — свыше 8000 евро(5)
Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Стали известны подробности убийства девушки при продаже авто
Темная история с покупкой квартиры в Абакане: что с риэлтором
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"