17.10.2019, 12:31

Мама говорила "учись на программиста": самая большая средняя зарплата в ИТ-секторе — свыше 8000 евро

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Microsofti kontor
Microsofti kontorFoto: Priit Simson

Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".

На первом месте Microsoft Estonia , там средняя брутто-зарплата на одного работника в 2018 году — 8 297 евро. Затем Weatherme OÜ — 5 204 евро. На третьем месте Intertrust Technologies Estonia OÜ — 4 762. Четвертые Skype Technologies OÜ — 4 669. И на пятом Lingvist Technologies OÜ — 4 623.

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