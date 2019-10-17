17.10.2019, 12:31
Мама говорила "учись на программиста": самая большая средняя зарплата в ИТ-секторе — свыше 8000 евро(53)
Экономическое издание Äripäev составило ТОП зарплат IT-компаний за 2018 год. В этот рейтинг вошли 186 предприятий IT-сектора, у которых в прошлом году было, как минимум, 10 работников, пишут "Деловые ведомости".
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Никогда не говорите это слово по телефону: россиянам на заметку
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
Пропавшую молодую мать из Екатеринбурга нашли мертвой