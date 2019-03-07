Малый предприниматель Ратасу: вы действительно считаете тех, кто получает больше 1200 евро, богатыми?

Форсель спрашивает у себя на Facebook, неужели Ратас считает тех, чья зарплата начинается с 1200 евро, богатыми, и полагает, что они не могут жить от зарплаты к зарплате, как и те, кто получает меньше 1200?

”Чем больше человек зарабатывает, тем больший вклад он вносит в нашу общую кассу. Никто ни у кого ничего ведь не отберет, если не облагаемая налогом часть будет составлять 500 евро для всех”, — пишет она.

Форсель отмечает, что нынешняя налоговая система привела к росту зарплат в конвертах, поскольку работники стали массово просить работодателей платить им официально 1200 евро, а остальное — неофициально. Особенно четко прослеживается тенденция в строительном секторе.

”Это в государственных интересах, чтобы люди не ничего комбинировали и не оптимизировали. Избиратели четко высказали свое желание упорядочить налоговую систему. И как я уже сказала: никто ни у кого ничего отбирать не будет”.

”Это противостояние не облагаемому налогом минимуму, скорее, вызвано завистью, и это несмотря на то, что и в этом случае т. н. ”богатые” продолжат платить больше налогов, чем получатели минималки. О каком равенстве можно говорить, если старательность человека наказывается более высокими налогами и не принимается во внимание, что эти люди и так платят существенно больше?”.