Малый и средний бизнес: в Эстонии мерами антикризисной помощи чаще всего пользовались предприятия торговли

В сельскохозяйственном секторе Литвы антикризисные меры помощи использовали 22% респондентов, в Эстонии – 9%, а в Латвии – только 3% респондентов. Аналогичная картина наблюдалась среди всех малых и средних предприятий, где за Литвой (52%) следуют Эстония (20%) и Латвия (12%).

«В сельском хозяйстве использовалось меньше антикризисных мер помощи, чем в среднем по МСП, что отражает относительно хорошие перспективы сектора. Можно ожидать, что потребление сельскохозяйственной продукции останется стабильным, хотя этому будет препятствовать снижение спроса в секторе туризма и отдыха, переживающем трудные времена», – сказал Андрус Мяги, руководитель сельскохозяйственного сектора SEB.

Кроме того, в ходе опроса, проведенного в июле этого года, 20% сельскохозяйственных предприятий Литвы указали, что планируют использовать антикризисные меры и в будущем; соответствующий показатель составил 11% в Латвии и 4% в Эстонии.

В Эстонии среди всех МСП антикризисными мерами больше всего пользовались предприятия розничной и оптовой торговли (21%), за ними следуют сектор прочего обслуживания (16%) и обрабатывающая промышленность (15%). В относительно равной степени были представлены гостиничное хозяйство и общепит, строительство (по 8%), транспорт и складские услуги (7%), а удельный вес сельского хозяйства среди всех отраслей составлял всего 3%.

SEB провел исследование влияния коронакризиса Baltic Business Outlook (BBO) в июле 2020 года; в нем приняли участие 2566 предприятий, из них 1133 в Эстонии, 1001 в Литве и 432 в Латвии. На более 90% из предприятий, принявших участие в опросе, работает до 50 работников, в подавляющем большинстве это предприятия с числом работников менее 10.