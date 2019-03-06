Малые производители ожидают от создаваемой коалиции изменения акцизов

В то же время малые производители Эстонии ожидают от новой коалиции конкретных шагов в отношении приведения акцизной льготы для малых производителей на близкий уровень с соседними государствами. ”Недостатки действующей акцизной политики уже проявились в том, что некоторые успешные малые производители практически сравниваются по налоговым сборам с крупными международными производителями пива. Это тормозит местное предпринимательство, препятствует созданию рабочих мест и в действительно плохо влияет на здоровье населения, поскольку дает предпочтение не вкусу, а объему пива”, — пояснила Тали.
Учитывая, что объем продукции крупных производителей пива в Эстонии составляет около 100 млн литров, с точки зрения Союза малых пивоваров Эстонии нужно считать необоснованным приравнивание малого производителя к крупному при достижении объема продукции в 600 тыс. литров. На сегодня наиболее крупные объемы продукции среди малых производителей у следующих предприятий: Põhjala Brewing AS, Sori Brewing Estonia OÜ, Tanker Brewery OÜ, Lehe Pruulikoda OÜ, Pühaste Pruulikoda OÜ, чьи объемы производства на сегодня еще не превысили границы в 500 000 литров.
Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.