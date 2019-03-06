06.03.2019, 13:24

Малые производители ожидают от создаваемой коалиции изменения акцизов


rus.delfi.ee
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Малые производители ожидают от создаваемой коалиции изменения акцизов
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Союз малых пивоваров Эстонии ожидает от нового состава Рийгикогу и правительства пересмотра акцизных ставок как с точки зрения производства алкоголя в целом, так и особенно с учетом специфики малых производителей, сообщается в пресс-релизе союза.

По словам члена правления Союза малых пивоваров Гристель Тали, малые производители сейчас надеются на то, что выигравшая выборы партия сформирует правительство и сдержит данные до сих пор обещания. ”Во время прямой трансляции вечером в день выборов бывший министр финансов Юрген Лиги конкретно сказал, что ставки алкогольных акцизов нужно вернуть на уровень, который был два года назад. Смотря на то, какие последствия принесли эстонской экономике трюки с акцизной политикой, озвученный подход весьма приветствуется”, — добавила Тали.

Малых производителей не удовлетворяет обещание нынешнего правительства по поддержанию налогового мира на четыре года. ”Как предпринимателям, нам тяжело наблюдать за тем, как за недостижимостью целей по части здоровья населения, страдает экономика государства. Tallink сообщил о снижении числа пассажиров, Maxima дала знать сегодня, что потери этой сети в продаже алкоголя составили 20-30%, снизившийся туристический поток оказывает давление на сектор размещения и общественного питания”, — перечисляет Тали. ”Продолжение этого положения еще четыре года нельзя считать решением для экономики Эстонии, но это подарок приграничной торговле”.

В то же время малые производители Эстонии ожидают от новой коалиции конкретных шагов в отношении приведения акцизной льготы для малых производителей на близкий уровень с соседними государствами. ”Недостатки действующей акцизной политики уже проявились в том, что некоторые успешные малые производители практически сравниваются по налоговым сборам с крупными международными производителями пива. Это тормозит местное предпринимательство, препятствует созданию рабочих мест и в действительно плохо влияет на здоровье населения, поскольку дает предпочтение не вкусу, а объему пива”, — пояснила Тали.

Учитывая, что объем продукции крупных производителей пива в Эстонии составляет около 100 млн литров, с точки зрения Союза малых пивоваров Эстонии нужно считать необоснованным приравнивание малого производителя к крупному при достижении объема продукции в 600 тыс. литров. На сегодня наиболее крупные объемы продукции среди малых производителей у следующих предприятий: Põhjala Brewing AS, Sori Brewing Estonia OÜ, Tanker Brewery OÜ, Lehe Pruulikoda OÜ, Pühaste Pruulikoda OÜ, чьи объемы производства на сегодня еще не превысили границы в 500 000 литров.

Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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