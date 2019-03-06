Малые производители ожидают от создаваемой коалиции изменения акцизов

По словам члена правления Союза малых пивоваров Гристель Тали, малые производители сейчас надеются на то, что выигравшая выборы партия сформирует правительство и сдержит данные до сих пор обещания. ”Во время прямой трансляции вечером в день выборов бывший министр финансов Юрген Лиги конкретно сказал, что ставки алкогольных акцизов нужно вернуть на уровень, который был два года назад. Смотря на то, какие последствия принесли эстонской экономике трюки с акцизной политикой, озвученный подход весьма приветствуется”, — добавила Тали.

Малых производителей не удовлетворяет обещание нынешнего правительства по поддержанию налогового мира на четыре года. ”Как предпринимателям, нам тяжело наблюдать за тем, как за недостижимостью целей по части здоровья населения, страдает экономика государства. Tallink сообщил о снижении числа пассажиров, Maxima дала знать сегодня, что потери этой сети в продаже алкоголя составили 20-30%, снизившийся туристический поток оказывает давление на сектор размещения и общественного питания”, — перечисляет Тали. ”Продолжение этого положения еще четыре года нельзя считать решением для экономики Эстонии, но это подарок приграничной торговле”.