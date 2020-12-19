Малообеспеченные жители Эстонии бесплатно получат маски

Решения относительно того, кому достанутся маски, принимают сами самоуправления.

Государство выделило маски из расчета, что каждый получающий прожиточное пособие человек получит как минимум одну упаковку, то есть 50 масок.

Министр государственного управления Аннели Отт сказала, что местные социальные работники лучше всего знают нужды населения и в зависимости от запасов самого самоуправления маски может получить больше людей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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