Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

”Мы видим, что с годами жилищные условия семей улучшились. В этом году мы увеличили предельную ставку пособия, чтобы снизить влияние общего роста цен на производимые работы. Важно, чтобы объем работ, производимых за счет пособия, остался на прежнем уровне и сохранилось положительное влияние на улучшение жилищных условий этих семей. Радостно, что в нынешнем году улучшатся жилищные условия и повысится энергоэффективность приблизительно для 350 семей”, — отметила Рейнсалу.
Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей: например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, находящиеся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, жилье слишком тесно для семейства. В прошлом году пособие чаще всего использовалось на реновацию и приобретение жилья.
Семьи, уже получавшие пособие ранее, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.
Ходатайства можно подавать до 20 апреля текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx.
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