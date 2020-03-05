Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено прежде всего для семей, которые не имеют собственного жилья или имеют жилье, которое не отвечает современным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или возможности для мытья, протекает крыша либо очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье или являются опасными для жизни.

Если ранее сумма пособия составляла 8000 евро, а при повторном ходатайствовании — 5000 евро, то начиная с нынешнего года предельные ставки пособия повысились. Теперь максимальная сумма пособия составляет 10 000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются трое и четверо детей, могут повторно получить еще 5000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей, могут повторно получить еще 10 000 евро.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, в течение двенадцати лет пособие позволило улучшить жилищные условия более чем 12 600 детей.