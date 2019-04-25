25.04.2019, 09:31

Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

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rus.delfi.ee
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Lasnamäe majad
Lasnamäe majadFoto: Martin Dremljuga

6 мая KredEx начинает прием ходатайств на получение жилищного пособия, предназначенного для многодетных семей с низким уровнем дохода. На улучшение жилищных условий многодетных семей выделяется в этом году свыше 3 миллионов евро. Ходатайства можно подавать до 10 июня.

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено для семей, которые не имеют жилья или имеют жилье, которое не отвечает элементарным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или возможности для мытья, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье или являются опасными для жизни. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании − 5000 евро.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие позволит, как и в предыдущие годы, улучшить жилищные условия почти 12 000 детей. ”Хотя с годами ситуация улучшилась, по‑прежнему каждый год среди получателей находятся семьи, вынужденные ввиду обстоятельств жить практически в непригодных для жизни условиях. Однако приятно сознавать, что и в этом году мы можем внести свой вклад в улучшение жилищных условий примерно для 350 семей. Работы, осуществляемые с помощью пособий, явно пойдут на благо этих семей”.

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, находящиеся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, являются слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие чаще всего использовалось на реновацию и приобретение жилья.

Ходатайства можно подавать до 10 июня текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.

Семьи, уже получавшие пособие в прошлом, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.

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