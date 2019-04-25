Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, находящиеся в собственности домохозяйства, не отвечают современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, являются слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие чаще всего использовалось на реновацию и приобретение жилья.
Ходатайства можно подавать до 10 июня текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.
Семьи, уже получавшие пособие в прошлом, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.