Маленькая зарплата не отпугнула бы. Большая часть жителей Эстонии мечтает о работе в стартапе

Менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт считает ожидаемым, что среди не имеющей обязательств молодежи больше людей, готовых работать в стартапе. ”Однако удивительно, что стартапам удается заманивать к себе работников из всех возрастных групп. При этом не имеет значения даже опыт работы — каждый второй работник с более чем 25-летним трудовым стажем также готов попытать счастья в стартапе. Большой роли не играет и уровень образования — к начинающему предприятию желают присоединиться работники как с высшим, так и с основным образованием”.

”Если до сих пор одним из главных условий удовлетворенности работой считалась стабильность рабочего места, то создается впечатление, что на нынешнем рынке труда люди все больше ищут работу, предлагающую вызовы, и, разумеется, характерную для стартапов трудовую среду, — добавил Хенри Аувяэрт. — Кроме того, на готовность присоединиться к статрапу, по всей видимости, во многом влияет и возможность работать там, где работники понимают, что вносят вклад непосредственно в свое будущее”.



Работодатели из стартап-культуры — мечта молодежи

Если смотреть по возрастным группам, то 84 % представителей ”поколения Z”, которые родились после 1995 года, готовы работать в стартап-компании и за маленькую зарплату. Следующим поколением считаются дети миллениума, т. е. ”поколения Y” (в возрасте 24–37 лет), из которых в стартапе хотели бы работать 75 %. Среди представителей ”поколения Х”, т. е. людей в возрасте 38–54 года, соответствующий показатель составляет 63 %, а среди поколения беби-бума — 54 %.

88 % работников сектора ИТ хотели бы присоединиться к какому-либо стартапу

Больше всего стартапы привлекают к себе людей, которые связаны с инфотехнологией, массмедиа, переводами и креативной экономикой. 88 % работников сектора ИТ готовы присоединиться к стартапу на первых порах и за невысокую зарплату.

В маркетинге и рекламе более 80 % работников также готовы поступить на низкооплачиваемую работу в стартапе. Меньше всего готовы попытать счастья на начинающем предприятии работники публичного сектора и сферы образования.

Если смотреть по местоположению, то интерес жителей Тарту к работе в стартапе несколько выше, чем в столице. А именно, присоединиться к начинающему предприятию готовы 74 % тартусцев , в Таллинне и Пярну этот показатель составляет 72 %.



Возможность работать в стартап-компании даже за низкую зарплату рассмотрели бы

84 % представителей ”поколения Z” (родились после 1995 года, моложе 24 лет)

75 % детей миллениума, т. е. ”поколения Y” (24–37 лет)

63 % представителей ”поколения X” (38–54 года)

54 % представителей поколения бэби-бума (старше 54 лет)