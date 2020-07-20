Маленькая хитрость для накопления

Новая услуга "Накопитель" упрощает и автоматизирует процесс накопления. Теперь клиентам Swedbank стало проще копить деньги на конкретную цель или в резерв.

Недавнее исследование Института финансов Swedbank показало, что примерно у 20 % жителей Эстонии, то есть у каждого пятого, вообще нет накоплений. У 60 % клиентов Swedbank накоплений менее 500 евро. В свете недавних событий накопление на черный день стало приоритетом для многих людей. Но менять привычки довольно сложно, а при небольших доходах кажется, что копить вообще невозможно. Именно для решения такой проблемы Swedbank разработал новую услугу — Накопитель.

Как работает Накопитель?



Вы можете очень легко подключиться к Накопителю в интернет-банке или через мобильное приложение Swedbank. Как только Накопитель включен, Вы начнете собирать деньги при каждой оплате карточкой. Сумма покупки округляется до следующего евро, а разница между фактическим счетом и следующим полным евро переводится на счет Накопителя. Кроме того, можно заключить постоянное поручение для пополнения счета Накопителя на еженедельной или ежемесячной основе, чтобы быстрее достичь поставленной цели. Вы можете в любой момент перевести деньги на счет Накопителя или снять их.

Как уже сказано, разница между суммой покупки и суммой, округленной до следующего евро, зачисляется на счет Накопителя. Например, если будет произведена оплата карточкой в сумме 2,35 евро, то на счет Накопителя будет переведено 0,65 евро. Сумма всегда снимается с расчетного счета, указанного клиентом при открытии Накопителя. Возможность округления связана со всеми карточками учетной записи, на которых указано имя клиента. Если у клиента есть кредитная карточка, то и с ней. Например, при совершении покупки с помощью кредитной карточки сумма удерживается с расчетного счета, указанного клиентом, а не с лимитного счета, связанного с кредитной карточкой. Чем чаще Вы расплачиваетесь карточкой Swedbank, тем больше денег будет накапливаться на счете Накопителя.

Статистика Swedbank показывает, что один клиент ежемесячно расплачивается карточкой в среднем 30 раз, и это число растет. При использовании Накопителя на счете Накопителя клиента ежемесячно накапливается примерно 15 евро. Таким образом, деньги собираются легко и незаметно, потому что накопление происходит в небольших количествах.

Накопление даже небольших сумм является эффективным способом сэкономить на трудные времена. Когда целевая сумма будет накоплена, клиент может использовать дополнительные деньги для инвестиций, которые также могут начинаться с небольших сумм.

Сколько стоит услуга?



Накопитель — бесплатная услуга для всех клиентов Swedbank! Накопленные деньги в любой момент можно полностью или частично снять. За это также ничего не надо платить. Начисленные проценты поступают на счет Накопителя.

Подробнее о Накопителе

Финансовую услугу предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями и обратитесь за консультацией.