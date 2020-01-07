Максимальный размер страхового возмещения по безработице составит в этом году 1656 евро
Основой для расчета максимального размера страхового возмещения по безработице является трехкратная ставка средней зарплаты в Эстонии за один календарный день. Ее Касса по безработице рассчитывает на основе страховых взносов по безработице, которые в прошлом году выплатили застрахованные. Средняя заработная плата за один календарный день составляет теперь 35 евро и 62 цента.
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