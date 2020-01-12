Максимальный размер страхового возмещения по безработице составит в этом году 1656,33 евро

Ее касса по безработице рассчитывает на основе страховых взносов по безработице, которые в прошлом году выплатили застрахованные. Средняя заработная плата за один календарный день составляет теперь 35 евро и 62 цента.

Минимальный размер страхового возмещения по безработице за 31 календарный день составляет в этом году 279 евро, минимальная дневная ставка — 9 евро. Возмещение в минимальном размере всегда гарантировано застрахованному.

Изменилась также дневная ставка пособия по безработице, теперь она составляет 6,10 евро в день. Дневная ставка пособия за 31 день составляет в наступившем году 189,10 евро, в прошлом году она была немного выше 175 евро.

Количество застрахованных от безработицы в прошлом году было 651 672 человека, что на 16 406 человек больше чем в 2018 году.