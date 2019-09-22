Маклер: купить квартиру в кредит дешевле, чем арендовать

Он отмечает, что выплата по кредиту порой может быть даже на 200 евро меньше, чем арендная плата за квартиру.

"Цены растут быстро в каждом секторе экономики. Но точно также постоянно растут и доходы людей. Банковские проценты, остающиеся на более выгодном уровне, чем общий рост, дают многими возможность купить свое собственно жилье, вместо того, чтобы снимать. Многие считают, что если уж платить, то лучше уж за свое собственное жилье", — подчеркивает маклер.

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