Маклер: купить квартиру в кредит дешевле, чем арендовать
Высокая арендная плата за квартиру способствует тому, чтобы люди покупали собственное жилье с помощью кредита, даже несмотря на то, что и стоимость квартир продолжает расти, пишет на dv.ee маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон.
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