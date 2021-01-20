Майлис Репс подтвердила: новая коалиция не будет отменять пенсионную реформу

”Вместе с этим мы найдем возможности, чтобы люди могли дополнительно копить пенсию", — подчеркнула Репс.

Она добавила, что коалиционные переговоры все еще идут, поэтому многие темы еще не были обсуждены. При этом нужно помнить, что в случае с уже обсужденными темами нужно будет еще раз отдельно обсудить финансовую сторону.

По словам Репс, цель переговоров — создать жизнеспособную коалицию, которая бы с уважением относилась ко всем членам общества, укрепляла международный имидж и создавала основу для как можно более быстрого выхода из кризиса.

Что касается государственного бюджета, Репс отметила, что в связи с политическими изменениями бюджет изменен не будет, но в отношении программ министерств у министров есть возможность вносить изменения.

"Еще в самом начале Центристская партия и Партия реформ договорились, что вызванные COVID-19 кризисные меры необходимо дополнить. Распределение пособия должно быть равномерным и прозрачным. Также договорились при необходимости отдельно поддержать регионы, где были введены ограничения, и больше всего пострадавшие сектора", — добавила Репс.

Распределением министерских портфелей партии займутся на предстоящих выходных, когда уже пройдет обсуждение всех других важных тем. Репс не сказала, хочет ли она занять пост министра или же остаться в Рийгикогу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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