Махинация с компенсацией от Кассы по безработице: работник утверждает, что работодатель потребовал вернуть ему 150 евро

Читатель спрашивает:

"Работодатель заплатил мне зарплату за март 150 евро и объяснил, что остальную часть я получу от Кассы по безработице. Вдобавок работодатель сказал, что долю Кассы по безработицы я получу только в случае, если я сразу верну ему наличными заплаченные работодателем 150 евро. От других работников потребовали подпись на бумаге, что они получили 150 евро наличными, но на самом деле они не получили ничего. Должен ли я возвращать работодателю 150 евро?"

Отвечает Греэте Каар, юрист-консультант Инспекции труда:

"Касса по безработице выплачивает работодателю компенсацию зарплаты только в случае, если выполнены определенные условия. Одним из условий для ходатайства о компенсации зарплаты является то, что работодатель должен выплатить свою долю, которая составляет 150 евро.

Речь идет о части зарплаты, которую работник имеет право получить от работодателя. Следовательно, работодатель не может требовать от работника вернуть ее или обманывать Кассу по безработице письменным документом, из которого следует, что работнику 150 евро заплачено наличными, хотя в действительности работнику этого не платили. Работник имеет право оставить себе заплаченную работодателем зарплату, и работодатель не имеет права потребовать вернуть ее.

Если работодатель не заплатил работнику 150 евро, работник имеет право потребовать от работодателя неполученную зарплату. Если работники подписали документ, где написано, что работникам заплатили эту часть наличными, в случае спора может быть очень сложно доказать, что ее на самом деле не платили.

Следовательно, сам работник тоже должен воздерживаться от подписания документов, которые не соответствуют действительности. Если он подписывает такой документ, он содействует обману работодателя, что может закончиться тем, что Касса по безработице не выплатит компенсацию".

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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