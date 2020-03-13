Магазины успокаивают и взывают к разуму: опустевшие полки будут заполнены! Продуктов хватает!

Один из руководителей Selver AS Кристи Ломп призвала людей к благоразумию. "Если мы все сразу пойдем в магазин и будем покупать товары в больших количествах, то и возникнет дефицит. Советуем продумать свои потребности. Заверяем, что нехватки товаров нет, нет и причин запасаться сверх меры", — сказала она.

То же говорит и пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийлдо. "Вчерашнее можно без сомнений назвать паникой, пустые полки появились в части магазинов потому, что эти магазины не предназначены для того, чтобы продавать продукты в таких огромных масштабах", — сказал он.

"Подчеркиваю, что магазины регулярно снабжаются товарами, полки вновь будут заполнены, и если какой-то продукт временно закончился, то с большой вероятностью он снова будет там в продаже через день-другой", — заверил Мийлдо.

"Вчерашняя картина в ряде наших магазинов могла оставить впечатление, что запасы иссякли, но для заполнения полок у нас есть сегодня все возможности", — пояснил директор Rimi Вайдо Падумяэ. "Склады Rimi сегодня полны продуктов, чтобы обслужить обычное число покупателей. В данный момент мы существенно увеличили заказы товара и заверяем, что критической ситуации не наблюдается", — добавил Падумяэ.

Объем закупок увеличивают