13.03.2020, 14:11

Магазины успокаивают и взывают к разуму: опустевшие полки будут заполнены! Продуктов хватает!


EST
Магазины успокаивают и взывают к разуму: опустевшие полки будут заполнены! Продуктов хватает!
Фото читателя

Эстонские сети розничной торговли заверяют жителей, что на складах товаров хватает, и опустевшие из-за покупательской паники полки магазинов вновь будут заполнены. Магазины тоже призывают покупателей к благоразумию, потому что иногда торговые точки просто не могут осилить одновременное обслуживание в таких больших объемах.

Один из руководителей Selver AS Кристи Ломп призвала людей к благоразумию. "Если мы все сразу пойдем в магазин и будем покупать товары в больших количествах, то и возникнет дефицит. Советуем продумать свои потребности. Заверяем, что нехватки товаров нет, нет и причин запасаться сверх меры", — сказала она.

То же говорит и пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийлдо. "Вчерашнее можно без сомнений назвать паникой, пустые полки появились в части магазинов потому, что эти магазины не предназначены для того, чтобы продавать продукты в таких огромных масштабах", — сказал он.

Читайте также:

"Подчеркиваю, что магазины регулярно снабжаются товарами, полки вновь будут заполнены, и если какой-то продукт временно закончился, то с большой вероятностью он снова будет там в продаже через день-другой", — заверил Мийлдо.

"Вчерашняя картина в ряде наших магазинов могла оставить впечатление, что запасы иссякли, но для заполнения полок у нас есть сегодня все возможности", — пояснил директор Rimi Вайдо Падумяэ. "Склады Rimi сегодня полны продуктов, чтобы обслужить обычное число покупателей. В данный момент мы существенно увеличили заказы товара и заверяем, что критической ситуации не наблюдается", — добавил Падумяэ.

Объем закупок увеличивают

"Делаем сейчас все от нас зависящее, чтобы покрыть многократно увеличившийся спрос электронной торговли. Увеличили объем закупок, пересмотрели комплектующую цепочку, ограничили выбор тех товаров, на которые большого спроса в данный момент нет, чтобы обеспечить доступность самых популярных продуктов", — отметила Ломп.

"Наш крытый логистический центр — крупнейший в Эстонии. Исходя из сложившейся ситуации, мы быстро реагируем и делаем в магазины дополнительные поставки, чтобы обеспечить наличие товаров", — отметила начальник коммерческого отдела Maxima Яанне Лайк.

"Бывает, что в каком-то магазине временно какая-то полка опустела, но, учитывая широту нашего ассортимента, всегда есть возможность заменить раскупаемый товар на равноценный", — сказала Лайк и напомнила покупателям, что запасенный в слишком больших количествах продукт может в итоге пойти не на стол, а в мусорное ведро.

О том же сказал и Мийлдо: может случиться, что закончился какой-то конкретный вид продукта, но при этом есть всегда однотипная замена, которую можно использовать, пока на прилавки не вернется ваш любимый продукт.

”Я прошу клиентов с пониманием отнестись ко всем непредвиденным ситуациям, потому что доступность продуктов в условиях объявленного чрезвычайного положения имеет критическое значение. Для этого необходимо, чтобы работники наших магазинов чувствовали себя в безопасности. Их благосостояние является залогом того, что товары будут доступны в необходимом количестве, а магазины смогут работать без перебоев. Излишняя паника или отчаяние этому никак не способствуют”, — добавил руководитель Rimi Падумяэ.


Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: