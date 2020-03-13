Магазины успокаивают и взывают к разуму: опустевшие полки будут заполнены! Продуктов хватает!

"Делаем сейчас все от нас зависящее, чтобы покрыть многократно увеличившийся спрос электронной торговли. Увеличили объем закупок, пересмотрели комплектующую цепочку, ограничили выбор тех товаров, на которые большого спроса в данный момент нет, чтобы обеспечить доступность самых популярных продуктов", — отметила Ломп.
"Наш крытый логистический центр — крупнейший в Эстонии. Исходя из сложившейся ситуации, мы быстро реагируем и делаем в магазины дополнительные поставки, чтобы обеспечить наличие товаров", — отметила начальник коммерческого отдела Maxima Яанне Лайк.
"Бывает, что в каком-то магазине временно какая-то полка опустела, но, учитывая широту нашего ассортимента, всегда есть возможность заменить раскупаемый товар на равноценный", — сказала Лайк и напомнила покупателям, что запасенный в слишком больших количествах продукт может в итоге пойти не на стол, а в мусорное ведро.
О том же сказал и Мийлдо: может случиться, что закончился какой-то конкретный вид продукта, но при этом есть всегда однотипная замена, которую можно использовать, пока на прилавки не вернется ваш любимый продукт.
”Я прошу клиентов с пониманием отнестись ко всем непредвиденным ситуациям, потому что доступность продуктов в условиях объявленного чрезвычайного положения имеет критическое значение. Для этого необходимо, чтобы работники наших магазинов чувствовали себя в безопасности. Их благосостояние является залогом того, что товары будут доступны в необходимом количестве, а магазины смогут работать без перебоев. Излишняя паника или отчаяние этому никак не способствуют”, — добавил руководитель Rimi Падумяэ.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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