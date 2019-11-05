Магазины сети Coop расширили круг клиентов, которые пользуются особыми льготами

Со вторника крупнейшая розничная сеть ЭстонииCoop предлагает в своих магазинах еще более выгодные цены и более прибыльную систему сбора бонусных пунктов частным клиентам, являющимся пользователями банковских карт CoopPank.
Со вторника 5 ноября 2019 года обладающая в Эстонии более чем 300 магазинами сеть Coop предлагает клиентам Coop Pank скидки, которые ранее были доступны лишь пользователям клиентской карточки Säästukaart Pluss с платежной функцией. Также владельцы карточек Coop Pank будут зарабатывать на 10% больше бонусных пунктов Coop, чем пользователи обычных Säästukaart.
Скидка рассчитывается в кассе магазинах для частных клиентов, расплачивающихся дебитной картой Coop Pank. В таком случае носить с собой карточку Säästukaart не нужно. Еженедельно клиенты Coop Pank имеют возможность приобретать по лучшим ценам более 100 товаров разных категорий. На этой неделе, например, товары по лучшим ценам суммарно обеспечивают ценовой выигрыш в 43 евро по сравнению с ценами для владельцев обычных Säästukaart.
Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем отметил, что дополнительные льготы доступны всем желающим — чтобы воспользоваться ими следует просто открыть в Coop Pank расчетный счет и расплачиваться картой Coop Pank. ”Расчетный счет можно очень просто и быстро открыть на сайте Coop Pank. После этого банк отправит карточку клиенту домой по почте”, — пояснил Керем.
По словам руководителя Центрального союза Coop Eesti Ало Иваска, наряду с лучшими скидками клиентская программа дает всем клиентам Coop дополнительный повод стать и клиентами Coop Pank. ”В 2017 году Coop приобрел банк с целью обеспечить клиентам дополнительные преимущества посредством объединения банковского дела и розничной торговли. В ДНК Coop запрограммировано поддержание и развитие жизни в каждом уголке Эстонии. Именно исходя из этого принципа наши кооперативы были основаны более 100 лет назад, и с этой целью они действуют по сей день”, — сказал Иваск.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии.
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