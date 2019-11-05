Магазины сети Coop расширили круг клиентов, которые пользуются особыми льготами

Со вторника 5 ноября 2019 года обладающая в Эстонии более чем 300 магазинами сеть Coop предлагает клиентам Coop Pank скидки, которые ранее были доступны лишь пользователям клиентской карточки Säästukaart Pluss с платежной функцией. Также владельцы карточек Coop Pank будут зарабатывать на 10% больше бонусных пунктов Coop, чем пользователи обычных Säästukaart.

Скидка рассчитывается в кассе магазинах для частных клиентов, расплачивающихся дебитной картой Coop Pank. В таком случае носить с собой карточку Säästukaart не нужно. Еженедельно клиенты Coop Pank имеют возможность приобретать по лучшим ценам более 100 товаров разных категорий. На этой неделе, например, товары по лучшим ценам суммарно обеспечивают ценовой выигрыш в 43 евро по сравнению с ценами для владельцев обычных Säästukaart.

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем отметил, что дополнительные льготы доступны всем желающим — чтобы воспользоваться ими следует просто открыть в Coop Pank расчетный счет и расплачиваться картой Coop Pank. ”Расчетный счет можно очень просто и быстро открыть на сайте Coop Pank. После этого банк отправит карточку клиенту домой по почте”, — пояснил Керем.