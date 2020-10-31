Магазины промышленных товаров выделяются более высоким объемом продаж

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаники Тийгисте подтвердила, что если в августе доходы от продаж увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%, то в сентябре рост в некоторой степени ускорился. ”В сентябре на рост доходов от продаж более всего оказали влияние магазины промышленных товаров”, — добавила Тийгисте.

По сравнению с сентябрем прошлого года доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился на 8%. Более всего, или на 17% вырос доход от продаж у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, и на столько же у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и прочее. На 13% вырос доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи), на 9% — у аптек и магазинов косметических товаров и на 5% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. В сравнении с сентябрем прошлого года доход от продаж снизился на 4% у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви и на 1% — в других неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары.

Доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 3% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива — на 4%.

По сравнению с августом доход от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре сократился на 3%. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%.

За первые девять месяцев текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%.