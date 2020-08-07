Магазины Prisma готовы к повышенному спросу на защитные маски

По словам директора по закупкам Prisma Peremarket Тыниса Томингаса, нужно учитывать возможность того, что во время второй волны коронавирусного кризиса защитные маски придется носить в большинстве общественных мест.

”В настоящее время защитные маски обязательны, если вы собираетесь отправиться за границу на самолете. Кроме того, сейчас некоторые ночные клубы требуют, чтобы посетители их носили. Поскольку коронавирус распространяется и в виде воздушно-капельной инфекции, ношение масок в многолюдных местах и общественном транспорте становится нормой ответственного поведения”, — сказал Томингас.

На складе S-Grupp, финской материнской компании Prisma, имеется достаточно широкий ассортимент защитных масок в разных ценовых категориях и с различными защитными свойствами. При необходимости можно будет оперативно доставить в Эстонию дополнительное количество этих масок.

В настоящее время одноразовые медицинские защитные маски продаются в магазинах Prisma по 39,90 евро за упаковку в 50 штук. Многоразовые защитные маски из разных материалов доступны в ценовом диапазоне от 3,49 до 5,95 евро.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!