Магазины Maxima в Литве отказываются от аквариумов

"Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и стараемся предложить то, что им нужно. Свежая рыба — это та категория, которая достаточно сезонная, больше всего рыбы продают на Рождество и на Пасху.

Поэтому мы, снизив предложение живой рыбы, предложим покупателям альтернативу. Перед Рождеством мы предложили своим покупателям новинку — разделанного и охлажденного карпа.

Мы рады, что покупатели положительно оценили эту альтернативу и сейчас можем предпринять дальнейшие действия по отказу от аквариумов с живой рыбой", — сказала коммерческий директор Maximа Вильма Друлене.

На данный момент аквариумы с живой рыбой есть в магазинах Maximа большого формата (XX, XXX, XXXX).

Планируется, что в течение 2020 года перемены коснутся 6 магазинов — количество аквариумов снизится до 1 или от них вообще откажутся, а в новых магазинах аквариумы не будут устанавливать вообще.

Дополнительное место будет использовано для расширенного ассортимента охлажденной рыбы

В 2019 году продажи охлажденной рыбы уменьшились на 22% по сравнению с 2018 годом, больше всего рыбы было продано в декабре.