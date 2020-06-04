Магазины хотят сократить часы работы
Предприниматели хотят закрывать магазины в торговых центрах на час-два раньше, но договориться об этом с торговыми центрами пока не получается, пишет dv.ee.
Предприниматели хотят закрывать магазины в торговых центрах на час-два раньше, но договориться об этом с торговыми центрами пока не получается, пишет dv.ee.
Руководитель и владелец Põldma Kaubandus Хейнар Пылдма для портала о торговле kaubandus.ee наблюдал за своими 67 магазинами в течение полугода, и выяснилось, что в последний час работы в половине магазинов продавцы так и не дождались клиентов.
По словам Пылдмаа, в последний час покупки совершает только 0,24% клиентов, а оборот за последний час в течение полугода составил 62 000 евро.
Член правления OptiPro (оперирует Pro Optika) Бруно Лаури признал, что последний час работы убыточен для фирмы, особенно 20-21 и по воскресеньям с 19 до 21. Так было и до кризиса, пояснил Лаури.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
У него крыша съезжала: документальный фильм об историке Соколове
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
В Краснодарском крае скончались еще два человека с КОВИД
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов