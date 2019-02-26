Магазин отказался принимать обратно неисправный телефон. Аргументация была более чем странной

После ремонта проблема не исчезла. Аппарат вновь отремонтировали и был изменен его IMEI-код. Также ремонтники отметили, что должным образом починить его не получается и посоветовали обратиться к продавцу.

Потребитель обратился в магазин и пожелал отказаться от договора. Продавец ответил, что IMEI-код товара не принадлежит магазину, в связи с чем под гарантийный условия он не попадает. Торговец отказался удовлетворять требование об отказе от договора, поскольку посчитал, что устройство вообще нельзя было ремонтировать.

Своих аргументов и разъяснений продавец комиссии по потребительским спорам не предоставил.

”У товара имелись недостатки и потребитель имел право обратиться напрямую в гарантийный центр, поскольку он сам предоставил такую информацию. Таким образом, обращение туда в случае выявления недостатков было частью договора между сторонами. Тот факт, что в ходе ремонтных работ изменился IMEI-код телефона, не освобождает торговца от его договорных обязательств”, — значится в решении комиссии. Согласно решению, SomeronX OÜ должен выплатить потребителю 424 евро.