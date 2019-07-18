Магазин IKEA наймет свыше 40 работников в Эстонии

По словам руководителя эстонского филиала IKEA Алексея Михайловски, нужны работники как с опытом, так и без. Можно найти работу на частичную или полную ставку.

"Мы известны нашей демократической организационной культурой, в которой есть взаимное уважение, общая ответственность, а также совместный вклад в развитие компании. Вот почему мы ищем людей, которые хотят работать в гибкой рабочей среде, где много вызовов, но также уважают каждого", — объяснил он.

Алексей добавил, что предприятие заинтересовано в развитие персонала. Поэтому предлагает обучение и безопасную рабочую среду. Также работникам выдадут спецодежду и обувь.

С вакансиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Об IKEA в Таллинне

В начале осени этого года IKEA откроет интернет-магазин в Эстонии, с пунктом выдачи товара и демонстрационным залом в Таллинне. Эстония станет первой страной, куда сначала IKEA входит дигитально и открывает интернет-магазин до того, как физический магазин станет доступным.

Пункт выдачи товаров вместе с демонстрационным залом IKEA, будет располагаться в Таллинне по адресу Петербургское шоссе, 66. Общая площадь здания 6000 m2, из которых 1500 m2 запланированы под демонстрационный зал и зону планирования.