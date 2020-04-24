Магазин Barbora открыл в Таллинне два пункта выдачи заказов drive-in

По словам руководителя по продажам и маркетингу Barbora.ee Кирке Пентикяйнен, помимо роста объемов покупок повседневных товаров в интернете растет и интерес клиентов к гибким возможностям получения заказов, когда за укомплектованным товаром можно заехать самому на машине в удобное для клиента время.

”Теперь, помимо доставки на дом, мы предлагаем покупателям возможность самим забрать свой заказ в течение выбранного клиентом трехчасового окна. Заказы выдаются в специально обозначенных пунктах в гипермаркетах Хааберсти и Ласнамяэ, по желанию клиент может сам загрузить покупки в автомобиль или же это может сделать безопасным и бесконтактным способом сотрудник Barbora”, — пояснила Кирке Пентикяйнен.

Минимальная сумма такого заказа составляет 20 евро и покупатель может выбрать для комплектации заказа полиэтиленовый или бумажный пакет. По словам Пентикяйнен, это удобная возможность для тех клиентов, кто не имеет возможности принять заказ на дому, желает сделать покупки в рамках предстоящих повседневных разъездов или хочет сам отвезти продукты живущим отдельно родственникам и близким.

”В течение последних недель мы в несколько раз увеличили свои мощности по комплектации заказываемых товаров и сегодня можем предложить клиентам возможность забрать свои заказы в тот же или на следующий день, не заходя при этом в магазин”, — отметила Кирке Пентияйнен.

Пункты заказов открыты в гипермаркетах Maxima XXX, находящихся в Таллинне в районе Хааберсти по адресу Эхитаяте теэ, 148 и в районе Ласнамяэ по адресу Линнамяэ теэ, 57. К минимальной стоимости заказа добавляется плата за комплектацию в размере 0,39 евро. Прибыв за заказом покупатель сообщает об этом нажатием на присланную по SMS ссылку, после чего товар будет вынесен к его автомобилю на парковочное место, обозначенное как пункт заказов на вынос Barbora. По желанию клиента сотрудники Barbora погрузят сумки с товаром в багажник или салон автомобиля, это также можно сделать и самому.

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