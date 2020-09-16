Люксовые комнаты за 2000 евро в новом доме престарелых забронировали еще до открытия

"В случае свитов речь шла, так сказать, о прототипе, то есть поскольку ничего такого в Эстонии раньше не делали, мы построили их в новом доме престарелых в Виймси пока что три штуки, и за несколько дней до открытия забронировали последний из них", — отметила руководитель домов престарелых Pihlakodu Кадри-Анн Тивас, по словам которой место в свите стоит 1990 евро в месяц, когда в обычных комнатах месячная плата начинается от 990 евро.

В приватных свитах с террасой более роскошная меблировка и собственная личная кухня и зона отдыха. Свиты находятся в отдельной части здания, жильцы могут входить туда и выходить оттуда самостоятельно.

В доме престарелых помимо свитов есть обычные комнаты с меблировкой и телевизором, библиотека, сауна, массажные и процедурные кабинеты и просторный зал для мероприятий.