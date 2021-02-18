Людям в возрасте от 60 лет деньги из второй пенсионной ступени выплачиваются сразу

Немало людей уже воспользовались новой возможностью и подали в январе заявление на выплату накопленных денег, рассчитывая, что они будут перечислены в сентябре. Однако один пожилой мужчина сообщил, что выплата была произведена уже на этой неделе.

Получателя удивило, что все произошло именно так, как предусмотрено законом, согласно которому за пять лет до пенсии все могут полностью снять свои накопления из второй пенсионной ступени.

Особенностью выплаты для людей предпенсионного возраста является пониженная ставка подоходного налога: если в обычном случае при снятии денег взимается 20% налога, то у людей от 60 лет - только 10%.

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